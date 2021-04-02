BIST 1.430
DOLAR 8,17
EURO 9,63
ALTIN 455,97
HABER /  YEREL
ADV Hesabını bilenler bu fırsatı kaçırmaz
ADV Qua Granite halka arz oluyor

Kayseri'deki dehşet! Arkadaşını öldüren cinayet zanlısı yakalanacağını anlayınca intihar etti

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, arkadaşı Emrah Balkaş'ı (29) tabancayla öldürdükten sonra cesedini toprağa gömen Eyüp Y., polis ekiplerince yakalanacağını anlayınca başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Abone ol

Develi ilçesinde Emrah Balkaş'tan haber alamayan yakınları, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine yapılan çalışmalar kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ilçede Balkaş'ın irtibatlı olabileceği kişilerle görüştü. Bu sırada Balkaş'ın, öldürülüp Abdulbaki Mahallesi'ndeki boş bir araziye gömüldüğü ihbarı alındı. Bölgede yapılan kazı çalışmasında Balkaş'ın toprağa gömülü cansız bedeni bulundu. Tabancayla vurulup öldürüldüğü belirlenen Balkaş'ın cenazesi İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Yapılan araştırmada, Belkaş'ın uyuşturucu alışverişi sırasında anlaşmazlık yaşadığı arkadaşı Eyüp Y. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Eyüp Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu Eyüp Y'nin Yukarı Fenese Mahallesindeki bağevinde kaldığı belirlendi. Ekipler Eyüp Y'yi yakalamak üzere harekete geçti. Polisleri gören Eyüp Y., yakalanacağını anlayınca başına dayadığı tabancayla intihar etti. Eyüp Y'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  

ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldıran şüpheli adliyede
AK Partili Hayati Yazıcı'dan erken seçim açıklaması
3R'nin lideri Sidiki Abass hayatını kaybetti
Ronaldo'nun yere attığı kaptanlık pazubendi yaklaşık 64 bin avroya satıldı
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten ifade verdi
Diyanet'ten aşı orucu bozar mı sorusuna yanıt
Beşiktaş'tan sert açıklama: Şeref’imizle oynar, Hakkı’mızla kazanırız
Ramazan öncesi flaş karar! Uçuşlardaki ikrama iftar ve sahur düzenlemesi
AK Parti'den ekonomiye ilişkin yeni kanun teklifi düzenleme milyonları ilgilendiriyor
Bolu'da sokakta feci ölüm! Başının üzerinden geçti
Yorumlar