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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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NASA Mars'taki tarihi görevini ertelediğini duyurdu

NASA'nın Mars'ta helikopter uçurmak istiyor. Ancak 8 Nisan'da yapılması planlanan Ingenuity uçuşunun 11 Nisan'dan önce gerçekleşmeyeceği bildirildi.

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarihi bir göreve hazırlanıyor. Daha önce Mars yüzeyinde araç yürüten NASA, ilk defa bir helikopteri havalandırmaya çalışacak.

Nisan ayının başında yapılması planlanan görevin şimdilik ertelendiği duyuruldu. Ingenuity adındaki helikopter, NASA'nın Perseverance arazi aracının içinde Kızıl Gezegen'e gönderilmişti.

NASA 8 Nisan'daki görevin 11 Nisan'dan önce gerçekleştirilmeyeceğini söyledi. Eğer uçuş 11 Nisan'da gerçekleşirse NASA mühendisleri ilk verileri 12 Nisan'da alacak.

Ingenuity, bilim insanlarının uzay görevlerindeki yeni bir adıma işaret ediyor. Helikopterin görevi sırasında önceden belirlenmiş rotada tur atıp fotoğraf çekmesi amaçlanıyor.

Wright Kardeşlere saygı

NASA mühendisleri Ingeunity'i tasarlarken ilk defa motorlu uçak uçuran Orville ve Wilbur Wright kardeşleri de unutmadı. Ingenuity'nin gövdesinde Wright Kardeşleri'nden uçağından ufak bir parça bulunuyor.

Uçaktaki müslin bezinden pul kadar bir parça helikopere yerleştirildi. Böylece Wright Kardeşler 100 yıldan uzun bir süre sonra Dünya'dan sonra başka bir gezegende daha havalanmış olacak. Ingenuity'nin Türkçe'de maharet, ustalık anlamına geliyor. 

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