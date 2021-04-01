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Uranüs'te şaşırtan keşif: X-ray ışınları yayıyor

Uranüs'te şaşırtan keşif: X-ray ışınları yayıyor

NASA, Güneş Sistemi'nde yer alan Uranüs gezegeninin X-ray ışını yaydığını tespit etti. Araştırmacılar ışınların tahmin edilenden daha farklı olduğunu belirtti.

Uranüs'te şaşırtan keşif: X-ray ışınları yayıyor

Bilim insanları bir yandan uzayın derinliklerini araştırırken bir yandan Güneş Sistemi'nin gizemlerini keşfetmeye çalışıyor.

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Uranüs'te şaşırtan keşif: X-ray ışınları yayıyor

NASA'nın Chandra Laboratuvarında görev yapan araştırmacılar Uranüs'e dair önemli bir keşifte bulundu.

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Uranüs'te şaşırtan keşif: X-ray ışınları yayıyor

Sonuçları yayımlanan araştırmaya göre Uranüs'ün X-ray ışını yaydığı tespit edildi.

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Uranüs'te şaşırtan keşif: X-ray ışınları yayıyor

Güneş Sistemi'nin yedinci gezegeni Uranüs'e dair bu keşifle X-ray ışınlarının tahmin edilenden daha farklı davrandığı anlaşıldı.

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