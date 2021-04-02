Sergen Yalçın'ın kadro sıkıntısı! 6 futbolcu Kasımpaşa maçında yok

Beşiktaş, Kasımpaşa maçına 6 eksikle hazırlanıyor. Eksik oyuncuların fazlalığı Sergen Yalçın’ı ideal 11’ini oluşturma konusunda sıkıntıya düşürdü.

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Süper Lig’in lideri Beşiktaş, 32. haftada Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Siyah-beyazlılarda eksik oyuncuların fazlalığı, teknik direktör Sergen Yalçın’ı ideal 11’ini oluşturma konusunda sıkıntıya düşürdü.

Kart cezalısı Rachid Ghezzal’ın yanı sıra Covid-19 tedavisi süren Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Vincent Aboubakar, Bernard Mensah ve Ajdin Hasic de maçta yok.

Sergen Yalçın forvette Cyle Larin’e, hücum hattının kanatlarında Georges-Kevin N’Koudou ve Adem Ljajic’e forma vermeyi planlıyor.

Orta sahada ise Josef de Souza, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup'un görev alması bekleniyor.

Öte yandan Beşiktaş’ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

3’er sarı kart bulunan Josef de Souza, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Necip Uysal, mücadelede kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.