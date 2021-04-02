AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütünün 65. yılını anan bir pul bastırmasını lanetliyoruz” dedi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütünün 65’inci yılını anan bir pul bastırmasını lanetliyoruz. EOKA bir katliam şebekesidir. Kıbrıs Türklerini acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir."

"Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA’yı anması hala bu cinayet şebekesine destek verdiğini gösteriyor. Kıbrıs Türkü bu cinayet örgütleriyle savaşarak var oldu ve var olmaya devam edecek."

"Türkiye, Kıbrıs Türk davasının sonsuza kadar destekçisidir. Her türlü cinayet şebekesini alt edecek irademiz vardır. Hiç kimse KKTC’nin meşru hak ve menfaatlerini gasp edemeyecektir.”

Rum Yönetimi Kıbrıslı Türkleri acımasızca katleden terör örgütü EOKA ile ilgili 'EOKA mücadelesinin 65’inci yıl dönümü' diye pul bastırmıştı.

EOKA terör örgütü:

EOKA'nın açılımı Ethniki Organosis Kipriaoü Agönos olarak ifade edilirken, Kıbrıs Mücadelesi Ulusal Örgütü anlamına geliyor. EOKA, Kıbrıs'ta Makarios öncülüğünde Kıbrıs Türkünü yok edip, adayı Yunanistan'a bağlamak için kurulmuş olan bir terör örgütüdür.

7 Mart 1953'de Kıbrıs Başpiskoposu Makarios liderliğinde kuruldu. Adadaki askeri üsler kurarak, buradaki stratejik varlığını güvence altına alan İngiltere, Kıbrıs'a 1960 yılında bağımsızlık verdi.

EOKA bu gelişme üzerine sözde dağıtılmıştı ancak bu, EOKA'nin gelişip güçlenmesinde yeni bir aşama oldu. Cumhurbaşkanı Makarios, EOKA yöneticilerini devletin kilit noktalarına yerleştirdi. Onlara geniş bir faaliyet alanı tanıdı.

"Kanlı Noel" sorumlusu

Böylece EOKA dağıtılmış gibi görünse de gerçekte silahlanmaya ve yapılanmaya devam etti. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama hayali, 21 Aralık 1963'te yeni bir Türk katliamına sebep oldu. EOKA'nın "Kanlı Noel" olarak bilinen saldırıları sonucunda yüzlerce Kıbrıslı Türk öldürülürken, on binlerce kişi de göçmen durumuna düşürüldü.