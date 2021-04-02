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Türkiye'nin tek acil çağrı numarası 112 olacak

İçişleri Süleyman Soylu, Ankara'da katıldığı bir programda yaptığı konuşmasında, "Haziran sonu itibariyle Türkiye'nin tek acil çağrı numarası olarak 112'yi kullanacağız" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilkent Otel'de Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Dijital Dönüşüm Projeleri Tanıtım Programı'na katıldı.

Burada konuşma yapan Bakan Soylu, acil çağrı numarasına değinerek şunları söyledi:

"Haziran sonu itibariyle tüm Türkiye'de sadece acil çağrı numarası olarak hep birlikte 112'yi kullanacağız."

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