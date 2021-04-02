Nisan 2021 Fiat Egea fiyat listesi üzdü en dolu pakete 62 bin lira zam

Fiat Egea modellerine nisan ayında zam geldi. Açıklanan liste fiyatlarında sedan hatchback ve Cross modellerinde en üst paketin fiyatı 286.900 lira oldu.

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Türkiye'de pek çok otomotiv markası nisan ayına zamlı giriş yaptı. Bunlardan birisi de "fiyat performans" ürünü olarak görülen Fiat Egea oldu. Zam oranı araba alma hayali kuranları üzdü. En boş pakete 10 bin lira zam yapılırken, en dolu pakete 62 bin lira birden zam geldi. En uygun fiyat ise 1.4 benzin easy paket 142.900 TL olarak satışa sunuldu.

En üst paket olan lounge mart ayında 224. 900 TL'den satılıyordu. Baz modelde nisan ayına özel 1.6 dizel en boş paket easy modeli yüzde 50'lik dilimde kalarak 223.900 TL olarak satışa sunuluyor.

Easy paket 1.4 benzinli 142.900 TL oldu