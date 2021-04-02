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Gri listede aranan DEAŞ'lı kadın terörist Şanlıurfa'da sınırı geçerken yakalandı

İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde gri kategoride bulunan DEAŞ'lı kadın terörist, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınır hattından kaçak yollarla ülkeye girmeye çalışırken yakalandı.

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Suriye'nin Haseke/Hol kampından kaçan ve gri listede aranan DEAŞ'lı kadın terörist, Türkiye-Suriye sınırında yakalandı. Gözaltına alınan terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "DEAŞ silahlı terör örgütün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında; 2015 Ekim ayı içerisinde DEAŞ terör örgütüne katılan, hakkında 'canlı bomba eyleminde kullanılabilecek kişilerden olduğu' şeklinde istihbarı bilgi bulunan ve İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde gri kategoride bulunan ve H.T.O. isimli kadın şahıs, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki Haseke/Hol kampından kaçarak ilimiz Akçakale ilçesi sınır hattından illegal yollardan ülkemize geçişi esnasında görevlilerimizce yakalanmıştır. H.T.O, isimli şahıs hakkında düzenlenen tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilmiş ve tutuklanarak ilimiz Hilvan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

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