ABD Kongresi giriş ve çıkışlara kapatıldı
ABD Kongresi yerleşkesinin 'dış tehdit' nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.Abone ol
ABD'de 6 Ocak 2021'de baskına sahne olan kongrede yine alarm verildi.
Kongre polisi, 'dış tehdit' nedeniyle tüm yerleşkedeki binalara giriş-çıkışların kapatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.
Kongre polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada; Independence Caddesi'ne çıkan bölgedeki bariyerlere bir aracın hızla girdiği kaydedildi.
Aracın iki polise çarptığına dikkat çekilen açıklamada; şüphelinin de yaralı olarak ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada; yaralanan iki polis ile şüphelinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.