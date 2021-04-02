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ABD Kongresi giriş ve çıkışlara kapatıldı

Anadolu Ajansı

ABD Kongresi yerleşkesinin 'dış tehdit' nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

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ABD'de 6 Ocak 2021'de baskına sahne olan kongrede yine alarm verildi.

Kongre polisi, 'dış tehdit' nedeniyle tüm yerleşkedeki binalara giriş-çıkışların kapatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

Kongre polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada; Independence Caddesi'ne çıkan bölgedeki bariyerlere bir aracın hızla girdiği kaydedildi.

Aracın iki polise çarptığına dikkat çekilen açıklamada; şüphelinin de yaralı olarak ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada; yaralanan iki polis ile şüphelinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

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