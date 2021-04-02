CHP'li Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan’ın yasak aşk skandalı!

CHP'li Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan’ın yasak aşkı ifşa oldu. 3 çocuk babası Sertaslan'ın, evlilik vaadinde bulunduğu D.A. isimli kadınla kiralık evde 1 sene boyunca birlikte olduğu ortaya çıktı. Hamile olduğunu öğrendiği kadını terk eden Sertaslan'a 'babalık' davası açıldı.

Abone ol

CHP’li Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan’ın Başkanı seçilen Uğur Sertaslan’ın yasak aşk yaşayıp bir de çocuk sahibi olduğu kadını yüzüstü bıraktığı ortaya çıktı.

Kiralık ev tuttu

Sosyaltv'nin haberine göre; evli ve 3 çocuk babası olan Uğur Sertaslan, yaklaşık 2 yıl önce D.A. isimli genç bir kadınla tanıştı. Bir süre süre sonra ikili arasında başlayan yakınlaşma aşka dönüştü. Bunun üzerine Uğur Sertaslan da Bursa merkezde koruması adına kiraladığı evde D.A. ile birlikte yaşamaya başladı. Sertaslan’ın sürekli olarak D.A.’ya eşinden boşanıp kendisiyle evleneceğine dair vaatlerde bulunduğu ve bu şekilde de ilişkisini sürdürdüğü öğrenildi.

Hamile olduğunu söyleyince...

Ancak bir yıl süren ilişki, bir sabah D.A.’nın, Sertaslan’a hamile olduğunu söylemesinin ardından sona erdi. O tarihten sonra Sertaslan, Bursa merkezde ortak yaşadıkları evi terk ederken, bir daha ne sevgilisi D.A.’yı aradı, ne de çocuğunu merak etti.

D.A. terk edildikten sonra, birçok kez Uğur Sertaslan’a ulaşmaya çalışarak, görüşme talebinde bulunsa da, her seferinde reddedildi. Çaresiz kadın, hamile olduğu için çalışamadı ve hiçbir geliri de olmayınca, Sertaslan tarafından kiralanan evden ayrılarak ailesinin yanına yerleşmek zorunda kaldı.

Çocuk dünyaya geldi

Terk edilmenin ve kandırılmanın verdiği acı hisle, psikolojik olarak travma yaşayan D.A., tüm zorluklara rağmen, tek başına geçirdiği hamilelik sürecinden sonra yine tek başına çocuğunu dünyaya getirdi. Bu süreçte D.A. Sertaslan ile yine irtibata geçmeye çalıştı. Ancak D.A. yine sonuç alamadı.

CHP'li Sertaslan'a babalık davası

Bu kez Sertaslan’ın yakınları devreye girdi ve D.A.’ya “Çocuğu kabul edeceklerini ve gerekenin yapılacağına dair vaatlerde bulundular. Ancak bu vaatlerde yerine getirilmeyince D.A. yargı yoluna gitti. Yaklaşık 3 hafta önce Bursa 11. Aile Mahkemesi’nde ‘Babalık” davası açtı.

“Evlilik vaadiyle” kandırıldığına dair açılan babalık davasının ilk duruşmasının yakın zamanda yapılacağını öğrenilirken, mağdur kadın D.A.’nın son bir yılda yaşadığı psikolojik travmanın yanı sıra hem maddi hem de manevi olarak yaşadığı kayıp nedeniyle yargı yoluyla Sertaslan’a hesap sormak istediği öğrenildi.

Hatırlanacağı üzere Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Serintürk, silahlı saldırgan tarafından rehin alınmış, o esnada makamında bulunan Belediye Başkanı Uğur Sertaslan odanın kapısını kırıp içeri girerek yardımcısını kurtarmış ve bu olay bir çok soru işareti barındırdığı gerekçesiyle uzun süre konuşulmuştu.

Bu olaydan sonra da Sertaslan, alkol aldıktan sonra birçok ilacı aynı anda içerek intihara teşebbüste bulunduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.