Edirne'de Ferrari görenler hemen telefona sarıldı! Kenan Sofuoğlu...
EDİRNE'de Ferrari marka lüks aracı görenler telefona sarıldı.
Edirne’nin trafiğe kapalı ve en işlek caddesi olan Saraçlar Caddesi girişinde çekici üzerinde kırmızı lüks otomobil ile karşılaşan Edirneliler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Meraklı vatandaşlar, önce aracın sahibinin kim olduğunu konuşmaya başladı. Lüks otomobilin yüklü olduğu çekicinin plakasının ünlü yarışçı Kenan Sofuoğlu'nun ismi ve soy isminin baş harfleri olan '54 KS 600' olması nedeniyle sahibinin ünlü yarışçı Kenan Sofuoğlu olduğunu iddia edenler oldu.
Kırmızı lüks otomobili gören çocuklar, hemen otomobilin önünde poz vererek, o anı ölümsüzleştirmek istedi.
Sadece bilgisayar oyunlarında böyle araçlar gördüklerini dile getiren çocuklar, araca dokunarak bir nevi hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.