Edirne'de Ferrari görenler hemen telefona sarıldı! Kenan Sofuoğlu...

Meraklı vatandaşlar, önce aracın sahibinin kim olduğunu konuşmaya başladı. Lüks otomobilin yüklü olduğu çekicinin plakasının ünlü yarışçı Kenan Sofuoğlu'nun ismi ve soy isminin baş harfleri olan '54 KS 600' olması nedeniyle sahibinin ünlü yarışçı Kenan Sofuoğlu olduğunu iddia edenler oldu.