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HABER /  POLİTİKA

Türkiye'den Mali'de düzenlenen terör saldırısına kınama

Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) yönelik olarak düzenlenen, 4 askerin ölmesine, 20 kişinin de yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınadı. ​​​​​​​

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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada; Mali'nin kuzeyindeki Kidal bölgesinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Aguelhok üssüne düzenlenen terör saldırısında MINUSMA bünyesinde görev yapan 4 barış gücü askerinin hayatını kaybettiğinin ve 20 kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Türkiye'nin dost ve kardeş Mali'de barış ve istikrarın korunmasına önem atfettiği vurgulanan açıklamada, "Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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