Osmaniye'de tartıştığı kişiyi tabancayla başından vurdu karakola gidip teslim oldu

OSMANİYE'de Fevzi A., bilinmeyen nedenden dolayı kavga ettiği Güney Koç'u (37) tabancayla başından vurarak ağır yaraladı.

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Olay, gece saatlerinde Düziçi ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Fevzi A. ve Güney Koç., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fevzi A., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartıp, Koç'a ateş açtı.

Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Koç'un başına isabet etti. Ağır yaralanan Koç, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Teslim oldu

Ameliyata alınan Koç'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Fevzi A. ise olayın ardından karakola giderek teslim oldu.