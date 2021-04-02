Aydın Kuyucak kaymakamı Yılmaz Kurt ölü bulundu! İntihardan şüpheleniliyor

AYDIN'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaymakamın intihar ettiği düşünülüyor.

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Aydın'ın Kuyucak ilçesi Kaymakamı Yılmaz Kurt'tan uzun süre haber alamayan yakınları polise ihbarda bulundu. Aydın emniyetinin teyakkuza geçtiği öğrenilirken, Yapılan teknik takip sonucu Kaymakam Kurt'un aracının PTS kayıtlarına göre Didim'de gittiği tespit edildi. Araç ormanlık bir alana yakın yerde bulundu. Güvenlik güçleri yaptıkları aramada Kurt'un cansız bedeniyle karşılaştı.

İntihar üzerinde duruluyor

2018 yılından bu yana Kuyucak Kaymakamı olarak görev yapan Yılmaz Kurt'un, şahsi silahıyla kafasına sıkarak intihar ettiği öne sürüldü. Kaymakam Kurt'un, 19.00 sıralarında koruması ve şoförüne 'Hakkınızı helal edin' şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Kurt'un intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği kesin olarak bilinmezken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Olayı haberi alır almaz Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü de Kuyucak'ta Kaymakamlık lojmanına gitti. Kurt'un ailesine intihar bilgisinin doktor nezaretinde verildiği öğrenildi.

Yılmaz Kurt kimdir?: 1976 yılında Trabzon/Çaykara’da doğdu. 2001 yılında Kırklareli Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etti. Bu dönemde; Tokat/Almus, Niksar ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. İngiltere’de bir yıl yabancı dil eğitimi aldı.

2005 tarihinde Ordu/Çatalpınar kaymakamı olarak atanan Kurt, müteakiben Erzincan/Kemaliye, Rize/Hemşin Kaymakamlığı, Hakkari Vali Yardımcılığı, Erzurum/Tortum Kaymakamlığı, Artvin Vali Yardımcılığı, Giresun/Eynesil Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2018 yılında Aydın/Kuyucak Kaymakamlığına atanan Kurt, 17 Eylül 2018 tarihinde göreve başlamıştı.