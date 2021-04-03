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HABER /  SAĞLIK

Sağlık Bakanlığı yayımladı BioNTech'in 2’nci doz aşısı bazı durumlarda uygulanmayacak

Türkiye'ye getirilen BioNTech aşılarının ilk dozları dün uygulanmaya başladı. Aşı tercihi vatandaşa bırakılırken Sağlık Bakanlığınca yayımlanan kılavuza göre, bazı durumlarda ikinci dozun yapılmayacağı belirtildi.

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Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye getirilen 2.8 milyon doz BioNTech aşısı aşılamaya dahil edildi ve ilk uygulamalar dün itibarıyla başladı. İki doz şeklinde uygulanan aşının ikinci dozu ise 4 hafta sonra yapılacak.

Randevu sistemi üzerinden BioNTech aşısını tercih eden vatandaşlar ilk dozları olmaya başlarken, mRNA türünde olan BioNTech aşısıyla ilgili kılavuz da yayımlandı. Milliyet'ten Aykut Yılmaz imzalı habere göre Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehberde, bazı durumlarda aşının ikinci dozunun uygulanmayacağı belirtildi.

Ciddi alerjik reaksiyon çıkması durumunda 2. dos yapılmayacak

Kılavuzda yer alan bilgilere göre, aşının ilk dozundan sonra ciddi bir alerjik reaksiyon ortaya çıkması durumunda 2'inci doz yapılmayacak.

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