Kars'ta yolcusuna 'Kucağıma mı alayım?' diyen halk otobüsü şoförü hakkında dava açıldı

KARS’ta, hamile olduğu için otobüse binerken ağır hareket eden kadın ile şoför arasında tartışma çıktı. Yolcular tarafından görüntülenen tartışmada şoförün kadına söylediği sözler tepki çekti.

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Kars merkezde Toplu Konutlar- Subatanyolu Mahallesi hattında çalışan özel halk otobüsü şoförü, iddiaya göre, otobüse binerken yavaş hareket eden kadına tepki gösterdi. Şoför, kadının otobüse binmesini beklemeden aracı hareket ettirmeye çalıştı.

Hamile kadın ile şoför arasında yaşanan tartışmayı yolcular cep telefonlarıya kaydetti. Araçtaki tartışmanın devam etmesi üzerine bir yolcu araya girerek hamile kadını koltuğa oturttu.

Karşılıklı tartışma devam edince kadın, “Seni şikayet edeceğim" dedi. Şoför, “Bana hiçbir şey olmaz, ne yapayım senin oturmanı mı bekleyeceğim, kucağıma mı alayım" diye konuştu. Kadın, şoföre "Terbiyesiz, haddini aşma" diyerek tepki gösterdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kars'ta yolcusuna "Kucağıma mı alayım?" diyen halk otobüsü şoförü hakkında dava açtı. Basında yer alan 'Hamile kadın ile şoförün 'yavaş hareket etme' tartışması' başlıklı haber üzerine Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cinsel taciz' olayı ile ilgili Cumhuriyet Caddesi üzerinde özel halk otobüsüne yolcu olarak binen bir bayan şahıs, otobüs şoförünün kapısını kapatmadan otobüsü hareket ettirmesi neticesi otobüs içerisinde kapıyı çarptığını, hamile olduğundan dolay yavaş hareket ettiğini, otobüs şoförüyle sözlü tartıştıklarını, şoförün kendisine hitaben 'kucağıma mı alayım' demesi üzerine otobüs şoföründen şikayetçi olduğunu beyan eden kadının ihbarı üzerine, Cumhuriyet Savcılığı’nca 'Cinsel Taciz' suçundan tahkikat başlatılmıştır."

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü görevli ekiplerince yapılan araştırmalarda olayın şüphelisi otobüs sürücüsünün tespit edilerek, yakalandığı ve hakkında şüpheli olarak yasal işlem yapıldığı vurgulandı. Ayrıca şüpheli sürücünün otobüs içerisinde maske takamadığının tespit edilmesi nedeniyle de 900 TL idari para cezasının uygulandığı da yapılan açıklamada yer aldı.