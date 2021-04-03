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HABER /  DÜNYA

Hayret nasıl oldu! Fransa'da 7 PKK'lı terörist tutuklandı

PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan ve 'terörün finansmanı' ile 'terörist bir yapıyla bağlantılı organize gasp' suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7’si tutuklandı, biri serbest kaldı.

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Fransız emniyet birimleri, PKK'ya yönelik 23 Mart 2021'de Paris, Marsilya ve Draguignan'da operasyonlar yaptı.

Operasyonlar kapsamında 13 şüpheli gözaltına altına alındı.

Gözaltına alınanlarda 4’ü savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 şüpheli “terörün finansmanı” ve “terörist bir yapıyla bağlantılı organize grup olarak gasp” suçlamalarıyla 26 Mart 2021’de mahkemeye çıkarıldı.

7 PKK’lı tutuklandı
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine konulurken, bir şüpheli elektronik kelepçe uygulamasına tabi tutuldu.

Bir şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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