Türk çift Fatih ve Eren Özmen uzaya damga vuracak! Şişme uzay istasyonu geliyor

ABD’deki Türk girişimciler Fatih ve Eren Özmen çifti, 2028’de emekliye ayrılması beklenen Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yerini dolduracak ticari bir uzay istasyonu kurmayı planladıklarını duyurdu. Tasarladıkları uzay istasyonu, yörüngede kendiliğinden şişecek ve 3 katlı yaşam alanları bulunacak.

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Fatih ve Eren Özmen çiftinin kurduğu, merkezi Nevada eyaletinde bulunan Sierra Nevada Corporation (SNC) şirketi uzay çalışmalarını düzenlediği basın toplantısında açıkladı. 7 yıl içinde şişirilebilir bölümlerden oluşan, insan yaşam alanlarına sahip bir ticari uzay istasyonu kurmayı planladıklarını duyuran Sierra Nevada’nın Başkan Yardımcısı Janet Kavandi, uzay istasyonunun uyku alanları, laboratuvar ve yiyecek yetiştirmek için uzay tarımı ekipmanı olan üç katlı bir bina boyutunda olacağını belirtti.

Üç katlı özel sentetik bir kumaştan oluşuyor

Hürriyet'in haberine göre; uzay tabanlı araştırma veya üretim yapan şirketlere, uzay turistlerine hatta film yapımcılarına da hitap edecek olan yeni uzay istasyonu inşa etmenin maliyetini ise açıklamadı. Planları tanıtılan yeni uzay istasyonunun yaşam habitatı, geleneksel bir roket ile fırlatılan ve yörüngede şişen, 8 metre genişliğinde, üç katlı özel sentetik bir kumaştan oluşuyor.

Uzayda sebze yetişecek

Yeni istasyondaki bir diğer bölüm olan ‘uzay bahçesi’ sistemi de habitat içinde taze sebzelerin yetiştirilmesini sağlayacak. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu giderek yaşlandığı için, alçak Dünya yörüngesinde yeni özgür uçan habitatlar inşa etmek için SNC, Space X ve Boeing ile geçtiğimiz hafta anlaşma yapmıştı.

Uzay çağı projesi

Şirketin tasarladığı Dream Chaser adlı ‘uzay uçağı’yla, 2022 yılından itibaren Uluslararası Uzay İstasyonu’na yedi defa kargo taşımak için NASA ile sözleşmesi bulunuyor. SNC Yönetim Kurulu Başkanı ve sahibi Eren Özmen, uzay uçağı olmadan bir uzay yolculuğu endüstrisi olamayacağını belirtiyor.

Eren ve Fatih Özmen çifti kimdir?

Kırşehir'in Mucur İlçesi doğumlu Eren ve Fatih Özmen çifti, Amerika'da önemli hizmetlerin altına imza atıyor. Eren Özmen'in Gazetecilik Basın Yayın bölümünü bitirdiği, ardından ABD’ye MBA yapmaya gittiği öğrenilirken; Fatih Özmen de Ankara Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisans yapmaya ABD’ye gidiyor. Burada eşi Eren Özmen ile yolları kesişen çift, yeni uzay mekiği yapan firma kuruyorlar. Soğuk savaş sırasında Rusların yaptığı çalışmalardan yola çıkarak uzun yıllar önce hayal ettiklerini gerçekleştiren Özmen çifti, yeni uzay mekiğine “Hayallerini Kovalayanlar” ismini veriyorlar.

Yaşayan efsane ödülü

Amerika’da geçen yıl en hızlı büyüyen 6. şirket seçilen ve başarıdan başarıya koşan firmanın sahibinin Kırşehir-Mucur'dan çıkan bir Türk olması bizi mutlu ederken, Eren Özmen iki ay önce “Yaşayan Efsane” seçiliyor. Yaşantısı ve kısa zamanda yakaladığı başarı gerçekten efsane olan Özmen, Sierra Nevada Corporation (SNC) firmasının sahibi bulunuyor. Şirket, Nevada merkezli ve 1994 yılında kurulan bu şirkette 20 kişi çalışırken; şimdilerde bu rakam 2100 kişi olmuş. Elektronik, uzay, havacılık, mikro uydu, uçak, iletişim sistemleri ve güneş enerjisi alanlarında faaliyet gösteren SNC, Amerikan hükümetinden iş alan bir iş kadınının sahip olduğu en büyük şirket. INC Magazin tarafından 2010 yılında ABD’nin en hızlı büyüyen 10 şirketinden biri seçilen SNC, ABD dışında gelişmekte olan ülkelerde yenilenebilir enerji, telemedicine, nano teknoloji, uzay ve siber operasyon alanlarında şirket satın almalara gidiyor. 7 farklı iş kolunda 15 farklı eyalette faaliyet gösteriyor.

Bir ilke imza attı

Eren Özmen, Amerikan ordusuna ilk kez bir Türk kadının şirketi tarafından 20 savaş uçağı satarak bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Eren Özmen'in ABD’ye sattığı uçakla ABD ordusu konsept değişikliğine gidiyor. Teröristlere, direnişçilere savaşta tek motorlu pervaneli uçağın daha etkili olacağını kabul etmiş bulunuyor. Özmen çiftinin öncülüğünde SNC 2001 yılında “Nevada’da Yılın En Seçkin Şirketi”, 2009 ve 2011’de “Kuzey Nevada’da Çalışılabilecek En İyi Şirket”, 2010 yılında “Florida’nın Çalışılabilecek En İyi Şirketi” ödülünü aldı. Eren Özmen ise 2002 yılında “Yılın Rol Kadın Modeli”, 2005 ve 2006’da “Government Computer News” ödüllerine layık görüldü.