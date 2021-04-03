Erol Bulut ayrılık sonrası ilk kez konuştu! Transferler bakın nasıl yapılmış

Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe ile yolları ayrılan Erol Bulut'un yakın çevresine yaptığı konuşma ortaya çıktı.

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1-1 sona eren Beşiktaş derbisi sonrası görevinden ayrılan Erol Bulut, Fenerbahçe ile olan veda sürecini yakın çevresiyle paylaştı. Sarı-lacivertli takımı 59 puanla ligde 3. sırada bırakan Erol Bulut’un özellikle şampiyonluk yarışındaki şanslarının devam ederken sürpriz bir şekilde ayrılmasına dikkat çektiği aktarıldı.

“Böyle erken bir ayrılık beklemiyordum''

Milliyet gazetesinin aktardığı habere göre; bu sezon 21 takımlı bir lig oynandığını ve son 4 yıldaki en iyi puan ortalaması yakaladıklarını anımsatan 45 yaşındaki teknik adamın, “Böyle erken bir ayrılık beklemiyordum. Görevi bıraktığımız şu zamana bakarsak Fenerbahçe halen daha şampiyonluk yarışının içinde ve uzun bir süre sayılabilecek 10 hafta var. Fenerbahçe’yi şampiyonluk yarışının içinde tutmaya çalıştık ve tuttuk. Puan ortalamamıza bakılırsa da son 4 yılın en iyi puan ortalamasını yakalamışız. 30 haftaların ortalamalarına baktığınızda son 4 yılın en iyisiyiz. Deplasmanlarda da tarihe geçen en iyi sonuçları almışız. Bir dönem yakaladığımız galibiyet serisi de vardı. Ama şanssız sakatlıkları çok arka arkaya yaşadık” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Transferler nasıl yapıldı?

Bu sezon yapılan 24 transfer ve alternatifli kadro için de görüşlerini dile getiren genç çalıştırıcının, “Biz zaten göreve başladığımızda belli transferler gerçekleşmişti. 2 ya da 3 transferde benim ve ekibimin direkt isteği vardı ama onun dışında zaten belli bir liste vardı, ona göre transferler yapıldı. Buna karşın her zaman diyorum iyi futbolculardan oluşan iyi bir kadromuz vardı. Bu kadroyla da hep zirve yarışının içerisindeydik. Kalan 10 haftada da elimizden geleni yapardık” diye konuştuğu kaydedildi.

“Kavgalı ya da kötü ayrılmadık''

Sezon sonunda Fenerbahçe’yi şampiyon görmek istediğini vurgulayan Erol Bulut’un, “Kavgalı ya da kötü ayrılmadık. Dostça vedalaşarak ayrıldık. Fenerbahçe’nin başarılı olmasını çok isterim, inşallah olurlar. Şampiyonlukları beni mutlu eder” yorumunu yaptığı öğrenildi.