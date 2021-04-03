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Manisa'da ekmeğe yapılan zamma mahkeme dur dedi

MANİSA’nın 5 ilçesinde 1.50 TL’den 1.75 TL’ye yükseltilen ekmek fiyatına mahkeme tarafından dava sonuçlanıncaya kadar tedbiren durdurma kararı verildi.

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Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından Manisa'nın 5 ilçesinde 200 gram ekmeğin fiyatının 1.50 TL'den 1.75'TL'ye yükseltilmesi üzerine Manisa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde ihtiyati tedbir talepli olarak açılan davada 'Onaylanan ekmek fiyatı tarifesinin uygulamasının dava sonuçlanıncaya kadar tedbiren durdurulmasına' karar verildi.

Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinin Turgutlu, Sarıgöl, Alaşehir, Ahmetli ve Akhisar ilçelerinde 200 gram ekmeğin fiyatının 1,75 TL olarak belirlenmesine ilişkin 5 Mart 2021 tarihli kararına karşı Manisa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde ihtiyati tedbir talepli olarak açılan davada 'Onaylanan ekmek fiyatı tarifesinin uygulamasının dava sonuçlanıncaya kadar tedbiren durdurulmasına' karar verildiği bildirildi. Manisa Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada söz konusu kararın ilgili mahkeme tarafından Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine de tebliğ edildiği açıklandı. Bir aydır zamlı ekmek yiyen 5 ilçede dava sonuçlanıncaya kadar ekmek fiyatlarının yeniden eski fiyatına dönmesi bekleniyor.

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