Fenerbahçe'nin yeni keşfi Mikael Askarov herkesi mest etti

Son dönemde alttan gelen genç yıldızlarla dikkat çeken Fenerbahçe’de yeni bir isim daha geliyor. Kazakistan U21 Milli Takım kampına da katılan Mikael Askarov, sol bekteki futboluyla herkesin beğenisini topluyor

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Altyapıdan son dönemde birçok önemli yeteneği çıkaran Fenerbahçe’de yeni bir isim daha gündemde duruyor. Milli takım döneminde Kazakistan U21 takımına ilk kez davet edilen sarı-lacivertlilerin U19 takımı oyuncusu Mikael Askarov, dikkat çekmeye devam ediyor. Kazakistan U21 Milli Takımı ile Antalya’da düzenlenen turnuvaya katılan Askarov, ülkesinin Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve Özbekistan U21 milli takımlarına karşı oynadığı üç maçta da forma giydi.

Kendisine hayran bıraktı

Milliyet'in haberine göre; Kazak yetkililerin sosyal medyada keşfedip kadroya dahil ettikleri 18 yaşındaki sol bek, ilk milli tecrübesinde izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Kazakistan U21 Milli Takımı’nda turnuvanın öne çıkan isimlerinden olduğu değerlendirilmesi yapılan Fenerbahçeli futbolcunun, cesur oyunu ve sık ileri çıkışlarının beğeni topladığı öğrenildi.

Dikkat çeken özellikleri

Pas yüzdesinin yüksekliği, top sürme becerisi ve çabukluğuyla da dikkat çeken Askarov’un defansif olaraksa rakibe baskı yaparak savunmada aktif bir görüntü çizdiği iletildi. 27 Aralık 2002'de doğan 18 yaşındaki yıldız futbolcu 1,78 boyunda. Askarov, altyapıdan beri Fenerbahçe forması giyiyor.