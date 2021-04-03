Yıldız savaşları sonrası TFF'den ilk adım! İşin ucunda para var

Şampiyonluk sayıları ile ilgili tartışma Fenerbahçe ve Galatasaray’ı karşı karşıya getirirken, Türkiye Futbol Federasyonu da bu krizi en hafif şekilde atlatabilmek için çalışma başlattı.

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Türk futbol tarihini değiştirecek, kulüpleri, hem maddi hem de prestij anlamda etkileyecek şampiyonluk sayıları için; Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi’ndeki ilk ön görüşme pazartesi günü yapılacak. Burada, Fenerbahçe ve başvuruda bulunan diğer kulüplerin dosyaları konuşulacak, bunları inceleyen Hukuk Müşavirliği de kendi görüşlerini yönetime sunacak.

Genel kurul formülü

Fenerbahçe ve Ankara Demirspor’un ardından, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve İstanbulspor da 1959 öncesi şampiyonluklarının sayılması için TFF’nin kapısını çalacağı ifade edildi. Yönetimin, kimsenin itirazı olmaması için kararı, haziran ayında yapılacak TFF Genel Kurulu’na bırakmayı düşündüğü de dile getirildi. Tüm kulüpler kararın bir an önce çıkmasını bekliyor.

Kulüpler Birliği’nde neden konuşulmadı?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi, kulüplerin bu konudaki sessizliğine şaşırıyor. Her konuyu gündemine getiren ve tartışmaya açan Kulüpler Birliği Vakfı’nın bu konuyu bugün neden kendi arasında tartışmadığını dile getiren Türkiye Futbol Federasyonu idarecileri, aslında bu konunun tüm kulüpleri ilgilendirdiğini ancak vakfın olayı görmemezlikten geldiğini dile getirdi.

30 milyonluk kavga!

TFF’nin her yıl, naklen yayın gelirlerine göre belirlediği şampiyonluk katsayısı bu sezon 3 milyon 420 bin lira... Bugün itibariyle en çok şampiyonluğu bulunan Galatasaray, 22 şampiyonluğunun karşılığı olan 75 milyon 240 bin lirayı sezon başında zaten garantiledi. Beşiktaş 51 milyon 300 bin, Trabzonspor, 20 milyon 520 bin, Başakşehir ise 3 milyon 420 bin lira almaya hak kazandı.

Yüzde 47’lik artış

Fenerbahçe ise, 19 şampiyonluğunun primi olarak 64 milyon 980 bin liraya ulaştı. Ancak 9 şampiyonluk daha kabul edilirse, sarı-lacivertlilerin gelirine bugünkü rakamla 30 milyon 780 bin lira daha eklenecek. Yüzde 47’lik bir artış, çok önemli bir rakam görülebilir ancak milyon euroların konuşulduğu kulüp bütçesi içerisinde bu para ancak bir futbolcunun yıllık maliyeti oluyor.

Şampiyonlar Ligi dedikodusu!

UEFA’nın yeni Şampiyonlar Ligi formatı tartışılırken, Türkiye’de en çok şampiyon olan ekibin bu lige katılacağı, bu nedenle Fenerbahçe’nin uğraş verdiği yolunda söylentiler bulunuyordu. Ancak 32 takımdan 36’ya çıkacak ligde yine ülke puanlarının öncelik kazanacağı, buna göre bir düzenleme olacağı dile getirildi.

64’ten 91’e çıkarsa!

Naklen yayın havuzundan, geçmiş şampiyonluklar için verilen yüzde 11’lik pay, bugün 64’e (Galatasaray 22, Fenerbahçe, 19, Beşiktaş 15, Trabzonspor 6, Bursaspor 1, Başakşehir 1) bölünüyor.Bu sezon bir payın karşılığı 3 milyon 420 bin lira olarak belirlenirken, şampiyonluk sayılarının toplamı 91’e çıkması durumunda mevcut para 64 yerine 91’e bölünmüş olacak. Bu da bazı kulüpler açısından hak kaybı olacak.TFF Başkanı Nihat Özdemir de, beIN Sports’taki röportajında, “Fenerbahçe’nin başvurusundan sonra İstanbulspor da beni aradı ve şampiyonlukları olduğunu söyledi. Biz, yayın gelirinden şampiyon sayısına göre pay veriyoruz. Bursaspor şu anda pay alıyor” demişti.