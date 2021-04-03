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Mauricio Lemos'a sürpriz bir talip çıktı! Eski takımı geri istiyor

Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan Mauricio Lemos'a sürpriz bir talip çıktı.

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Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, hem yaz transfer döneminde hem de ocak ayında önemli isimleri renklerine bağlamıştı. Fenerbahçe'de sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Mauricio Lemos'un geleceği belirsizliğini koruyor.

Takvim'in aktardığı habere göre İspanyol basını Las Palmas'ın, eski futbolcusunu kadrosuna katmak için sezon sonunda teklif yapacağını iddia etti. 25 yaşındaki Uruguaylı stoper, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 10 karşılaşmada 773 dakika süre aldı.

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