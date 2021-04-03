Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan CHP'ye 'heykel' tüyosu! En az 6 ay yapmayın

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, heykel projeleri özdeşleşen CHP'li belediyelere dikkat çeken tavsiyelerde bulundu. Hakan, 'En az altı ay boyunca heykel işine girmeyeceğinize dair bir karar alın. Bayağı puan kazanabilirsiniz.' ifadelerini kullandı.

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AK Parti, 1 Nisan'da bir video paylaştı. İcraatlerin anlatıldığı videoda, CHP'li belediyelerin 'heykelciliği' gönderme de yapıldı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan da sosyal medyada çok konuşulan video üzerine köşesinde CHP'li belediyelere tavsiyede bulundu, "Hiçbir icraat yapmasanız bile sadece heykel işine girmeyerek bayağı puan kazanabilirsiniz" dedi. Ahmet Hakan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

CHP’li belediyelere bir tavsiyem var

Bütün CHP’li belediyeler...

Ortak bir toplantı yapın kendi aranızda...

En az altı ay boyunca heykel işine girmeyeceğinize dair bir karar alın.

Ve kararı bozanı da cezalandırın.

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Söylemek istediğim şudur:

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Hiçbir icraat yapmasanız bile...

Sadece heykel işine girmeyerek...

Bayağı puan kazanabilirsiniz.