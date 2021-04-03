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Mesajlar başını yaktı! Kevin Durant'a 50 bin Dolar ceza

İhlas Haber Ajansı

NBA, Brooklyn Nets'in yıldız basketbolcusu Kevin Durant'a sosyal medyada oyuncu Michael Rapaport’a attığı mesajlardan dolayı 50 bin Dolar para cezası verdi.

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NBA'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, yıldız basketbolcu Kevin Durant'ın oyuncu Michael Rapaport’a attığı mesajlarından dolayı Durant'a ceza verildiği duyuruldu.

Açıklamada, saldırgan ve aşağılayıcı bir dil kullanmasından dolayı 32 yaşındaki basketbolcuya 50 Dolar para cezası verdiği ifade edildi.
ABD'li basketbolcu, Michael Rapaport ile konuşmaların ortaya çıkmasından sonra özür dilemişti.

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