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Hollanda'da ayın futbolcusu Orkun Kökçü

Hollanda Eredivisie Ligi takımlarından Feyenoord forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü, ligde Mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.

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Feyenoord'da top koşturan Orkun Kökçü, Mart ayında gösterdiği performansla Eredivisie Ligi'nde 21 yaş altı oyuncular arasında en iyisi olarak gösterildi.

20 yaşındaki oyuncu Mart ayında oynanan 3 karşılaşmada 3 gole etki etti. Takımı adına 2 gol kaydeden futbolcu 1 asist yaptı.

Bu sezon Feyenoord formasıyla 24 karşılaşmaya çıkan milli oyuncu 2 gol atıp 2 asist yaptı.

Ayın oyuncusu, Eredivisie Ligi'nin ana sponsorları ESPN ve KPN tarafından seçiliyor.

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