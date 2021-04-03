Hollanda'da ayın futbolcusu Orkun Kökçü

Hollanda Eredivisie Ligi takımlarından Feyenoord forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü, ligde Mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.Abone ol
Feyenoord'da top koşturan Orkun Kökçü, Mart ayında gösterdiği performansla Eredivisie Ligi'nde 21 yaş altı oyuncular arasında en iyisi olarak gösterildi.
20 yaşındaki oyuncu Mart ayında oynanan 3 karşılaşmada 3 gole etki etti. Takımı adına 2 gol kaydeden futbolcu 1 asist yaptı.
Bu sezon Feyenoord formasıyla 24 karşılaşmaya çıkan milli oyuncu 2 gol atıp 2 asist yaptı.
Ayın oyuncusu, Eredivisie Ligi'nin ana sponsorları ESPN ve KPN tarafından seçiliyor.