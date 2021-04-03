Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yıldız savaşları! 30 milyonluk kavgada bomba detaylar

Fenerbahçe’nin ‘resmi olarak ilk kez başvuruldu’ açıklamasına TFF’nin yanıt vermemesi ‘beyanat doğru’ olarak yorumlandı. Mustafa Cengiz, Nihat Özdemir ve BEdir Baykam'ın açıklamalarını örnek gösterirken Fenerbahçe Kulübü'nden Galatasaray'a yanıt geldi.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin ‘ilk kez başvuruldu' açıklamasına yorum getirdi. SÖZCÜ'ye konuşan Mustafa Cengiz, “TFF Başkanı Nihat Özdemir, beIN Sports'taki röportajında başvuruyu reddettiklerini açıkladı. Türker Aslan resmi başvurunun yapıldığını söyledi. Bedri Baykam başvurunun yapıldığını anlattı. Peki soruyorum bütün bunlar kimin adına isteniyor? Her şey ortada…” ifadelerini kullandı.

Bedri Baykam ne demişti?

Bedir Baykam, daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; “Ferruh Tanay ile birlikte, 2014’te TFF’ye çok içerikli bir dökümle müracaat ederek, 1957 öncesi şampiyonlukların tescili için resmi başvuru yaptık. Federasyon, ‘bir yetkilisinin’ aylar sonra gönderdiği kaçamak bir e-mail ile bunu gündemden düşürmüştü”

Fenerbahçe'den yanıt

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada Mustafa Cengiz'in iddiasına yanıt verdi. Yapılan açıklamada "59 öncesi şampiyonluklarla ilgili ret kararı olduğu yalanı Bedri Baykam’ın açıklamalarıyla yine ifşa oldu. Baykam, zamanında bireysel başvuru yaptıkları için TFF’den gelen cevapta başvurunun değerlendirmeye alınamayacağının ifade etti" denildi.

30 milyonluk kavga!

TFF’nin her yıl, naklen yayın gelirlerine göre belirlediği şampiyonluk katsayısı bu sezon 3 milyon 420 bin lira... Bugün itibariyle en çok şampiyonluğu bulunan Galatasaray, 22 şampiyonluğunun karşılığı olan 75 milyon 240 bin lirayı sezon başında zaten garantiledi. Beşiktaş 51 milyon 300 bin, Trabzonspor, 20 milyon 520 bin, Başakşehir ise 3 milyon 420 bin lira almaya hak kazandı.

Yüzde 47’lik artış

Fenerbahçe ise, 19 şampiyonluğunun primi olarak 64 milyon 980 bin liraya ulaştı. Ancak 9 şampiyonluk daha kabul edilirse, sarı-lacivertlilerin gelirine bugünkü rakamla 30 milyon 780 bin lira daha eklenecek. Yüzde 47’lik bir artış, çok önemli bir rakam görülebilir ancak milyon euroların konuşulduğu kulüp bütçesi içerisinde bu para ancak bir futbolcunun yıllık maliyeti oluyor.

NE DEDİLER?

TFF Başkanı Nihat Özdemir: “Bundan evvel bir müracaatları olmuş. Federasyon da reddetmiş. Bunu ikinci defa gündeme getiriyorlar. Yani bu bizlerden önceki bir federasyon zamanında müracaatları var. Kurullarımız bunu inceliyor. Yakında cevabı vereceğiz”

Eski TFF Tahkim Kurulu Başkanı Türker Arslan: “Fenerbahçe’nin geçmişte bir talebi olmuştu, reddettik. Bu karar TFF'nin ve Tahkim Kurulu'nun arşivlerinde. Hukuken, böyle bir karar varken yeni bir gelişme olmadan bu konu yeniden gündeme getirilemez. Bu konuda TFF Yönetim Kurulu'nun da aldığı bir karar olması lazım.”

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: “2014'te TFF'ye başvurmadık, müracaat etmek üzere bir çalışma grubu oluşturduk. Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu olduğunu 2014'te de söylüyordum. Ben hiçbir zaman müracaat etmedim. Hazırlık yaptım. TFF'den aradılar, başvuru yapıp yapmadığımızı sordular.”

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamanın tam metni:

FBTV yorumcularından Ressam Bedri Baykam, 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarımızla ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü’nün daha önce başvuru yaptığı ve bu başvurunun TFF tarafından reddedildiği yalanını kendi yaptıkları bireysel başvuruyu anlatarak ve TFF’den gelen cevabı okuyarak ifşa etti.

Baykam, Ferruh Tanay’la birlikte yaptıkları bireysel başvuruya bile TFF’den ret cevabı gelmediğini, başvurularının ‘Futbol Ailesinin Mensubu Olmamaları’ nedeniyle değerlendirilmeye alınmadığını söyledi.

Baykam, 1959 öncesi Türkiye şampiyonlukları konusunda yaptıkları bireysel başvuruyla ilgili “Daha önce Fenerbahçe Kulübü müracaat etmedi, biz kişisel olarak ettik ve bu müracaatta bizi ‘futbol ailesinin dışındasınız’ diye değerlendirme dışında tuttuklarını yazılı olarak bize bildirdiler.” dedi.

FBTV’ye konuşan Bedri Baykam, “2014’te Ferruh Tanay’la beraber, biz bireysel olarak, hiç kulüple ilgili olmadan, Fenerbahçe adına değil, biz kendimiz adına bunu federasyonun gündemine getirdik ve bu yazıyı 7 Ocak 2014 tarihinde federasyona sunduk, 7 Ocak 2014’te gelen evrak 484 numarasıyla kaydettiler ve bu talebimizi aldılar.” ifadelerini kullandı.

Bireysel müracaatlarının bir-bir buçuk yıl federasyonda kaldığını söyleyen Baykam, kendilerine verilen resmi cevabı okudu: “10 Ağustos 2015’te bize Kadir Kardaş imzasıyla futbol federasyonundan bir yanıt geldi. Bu yanıtta ‘İlgili yazılardaki talebiniz 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bir bilgi ve belge talebi niteliği taşımadığından ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun faaliyetlerinin yönetimine ilişkin talepte bulunmaya hakkı olan bir Futbol Ailesi Mensubu olmamanız nedeniyle talebinizin değerlendirilmeye alınmadığını bilgilerinize sunarız’ deniyordu.”

Bedri Baykam sözlerine şöyle devam etti: “Halbuki son 2 haftada ortada gezen cümlelere baktığınız zaman sanki Fenerbahçe daha önce müracaat yapmış ve reddedilmiş gibi sahte bir dedikodu etrafa yayılıyor.”

Bedri Baykam ve Ferruh Tanay’ın ortak bireysel başvurusuna, TFF’den gelen cevapta başvurularının daha önce alınmış bir karara atıf yapılarak reddedilmemesi 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda daha önce verilmiş bir ret kararı olmadığını da gösterdi. Böylece Galatasaray Divan Kurulu Üyesi, eski Tahkim Kurulu Başkanı Türker Arslan’ın 2000’li yılların başında konuyla ilgili bir ret kararı olduğu iddiası da bir kez daha boşa çıkmış oldu