BIST 1.430
DOLAR 8,15
EURO 9,58
ALTIN 454,13
HABER /  YEREL

Lüleburgaz'da 'kanalizasyon tıkandı ihbarına' giden ekipler şaşkına döndü

Demirören Haber Ajansı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde tıkanan kanalizasyon bacasından yüzlerce dolu ayran kutusu çıktı.

Abone ol

İstiklal Mahallesi Manastır Caddesi ile Fasıl Sokak kesiştiği bölgede kanalizasyon hattının tıkandığı ihbarını alan Lüleburgaz Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gitti. 

Ekipler, tıkanıklığın olduğu kanalizasyon bacasını açtıklarında, yüzlerce dolu ayran kutusuyla karşılaştı.  Ayran kutuları tek tek çıkarılarak, hat temizlendi.

Lüleburgaz’da geçtiğimiz yaz 10 kilometrelik yağmur suyu hattında yapılan temizlik çalışmasında da mazgalların aralarından binlerce ıslak mendil çıkarılmıştı

Belediye görevlisi Kenan Can, “Bununla ben ilk defa karşılaşıyorum. Bunlar bertaraf edilmesi gereken şeyler. Son kullanım tarihi geçmiş, iadeye alınıp bertaraf edilip doğada yok edilmesi lazım. Ama gördüğünüz bunu yapan vatandaş ayranları kanalizasyon hattına atmış” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Alparslan Türkeş kimdir asıl ismi ne ailesi Kıbrıs'a neden göç etti ölümüm 24. yılında anılıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray - Nesibe Aydın maçı ertelendi
İstanbul'da korkutan görüntüler uzman isimden açıklama geldi
Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması 2021'de önemli gelişmeler olacak
İzmir'de kaçak kazıda 1500 yıllık mozaik bulundu
Profesör İsmail Balık açıkladı: Türkiye'ye özgü mutasyon alarmı
Baltalimanı Polis Evi'nin çatısında korkutan yangın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan YPG/PKK'nın 2 bin 700 genci alıkoymasına tepki
Mesajlar başını yaktı! Kevin Durant'a 50 bin Dolar ceza
Fenerbahçe'nin yeni hocası Alman ekolünden olacak
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yıldız savaşları! 30 milyonluk kavgada bomba detaylar
Yorumlar