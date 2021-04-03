BIST 1.430
DOLAR 8,15
EURO 9,58
ALTIN 454,13
HABER /  GALATASARAY

Galatasaray - Nesibe Aydın maçı ertelendi

Galatasaray, kadın basketbol takımında iki oyuncunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-kırmızılıların Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde bugün Nesibe Aydın ile oynayacağı karşılaşmanın da ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Abone ol

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncunun daha koronavirüs test sonucu pozitif çıktı ve vaka sayısı 7'ye yükseldi. Sarı-kırmızılıların Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı finalinde Nesibe Aydın ile oynayacağı karşılaşma ertelendi.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır.

Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı yedi olmuştur. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Basketbola Geri Dönüş Protokolündeki ilgili madde uyarınca, takımımızın bugün oynayacağı Nesibe Aydın müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da korkutan görüntüler uzman isimden açıklama geldi
Aslı Özkısırlar "Boş yatak yok" dedikten sonra hayatını kaybetti
İzmir'de kaçak kazıda 1500 yıllık mozaik bulundu
Fenerbahçe'den Jan Vesely ve Nando De Colo açıklaması
Baltalimanı Polis Evi'nin çatısında korkutan yangın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan YPG/PKK'nın 2 bin 700 genci alıkoymasına tepki
Mesajlar başını yaktı! Kevin Durant'a 50 bin Dolar ceza
Fenerbahçe'nin yeni hocası Alman ekolünden olacak
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yıldız savaşları! 30 milyonluk kavgada bomba detaylar
Hollanda'da ayın futbolcusu Orkun Kökçü
Yorumlar