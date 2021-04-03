Piknikte kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur'un cansız bedeni bulundu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle Köprüçay Irmağı kenarında piknik yaparken kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur Çimen'in cansız bedeni bulundu.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle Köprüçay Irmağı kenarında piknik yaparken kaybolan, bugün yapılan aramalarda cansız bedeni bulunan down sendromlu Rafettin Uğur Çimen'in cenazesi, kendisini bulan rafting çalışanları tarafından botla getirildi. Küçük çocuğun cenazesinin bulunduğunu duyan yakınları ise rafting işletmesine akın etti. Jandarma tarafından işletme içerisine alınmayan küçük çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu.

"Bana oğlumu bir defa gösterin, uzaktan göreyim ne olur"

Oğlunu görmek isteyen Fatmaana Çimen'in feryadı yürekleri dağladı. Fatmaana Çimen jandarma ekiplerine, "Bana oğlumu bir defa gösterin, uzaktan göreyim ne olur" diye ağladı. Görevlilerin ikna ettiği aile, çocuklarını hastanede görmek için olay yerinden ayrıldı. Rafet Uğur Çimen'in cenazesi incelenmek üzere Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

''Çocuk suyun üzerindeydi ama ağaçların içerisindeydi''

Rafting çalışanlarından Hayri Toşur, ırmakta bir çocuğun kaybolduğunu duyunca kendilerinin de yardımcı olabileceklerini düşünerek arama yapmaya çıktıklarını söyledi. Çalıştıkları işletmeden yukarı doğru 5 kilometre gittiklerini anlatan Toşur, "Üzerindeki elbise onu korumuş. Ayakkabısı filan hala ayağında duruyordu. Ailesi için çok üzücü bir durum ama sevindirici tarafı, bu çamurlu suda tek parça halinde bulundu. Dip gözükmüyor. Çocuk suyun üzerindeydi ama ağaçların içerisindeydi. Çok dikkatli bakmazsan görme şansın yoktu" dedi.