BIST 1.430
DOLAR 8,15
EURO 9,58
ALTIN 454,13
HABER /  GÜNCEL

Bakan Hulusi Akar'dan net mesaj: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son dakika yaptığı açıklamada 'Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Operasyonlarımız artan bir şiddetle devam edecek.' ifadelerini kullandı.

Abone ol

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Operasyonlarımız artan bir şiddetle devam edecek." dedi.

Sincar ve Mahmur’daki terör unsurlarına ilişkin Akar, "Bir an önce etkisiz hale getirilmesi için yapılması gerekenlerin en kısa sürede yapılmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Akar, yapıcı, barışçıl, müzakereye açık tutuma rağmen Yunanistan'ın provokatif eylemlerinin devam ettiğini, gerilimi tırmandırdığını belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askerinden asla vazgeçmeyeceğiz
TÜBİTAK'tan SARB-83 paylaşımı: Karşı Konulamaz Kuvvet
Kayserispor-Göztepe maçında gülen yok
Avrupa'da İslamofobi hız kesmiyor! Hollanda’da cami kundaklandı
Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Piknikte kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur'un cansız bedeni bulundu
Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı için açılış tarihi verildi
Selahattin Demirtaş CHP ve İYİ Parti'ye resmen ültimatom verdi
Galatasaray maçında oynayacak mı? Hatayspor'dan Boupendza açıklaması
MSB: Irak kuzeyinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Yorumlar 2 yorum