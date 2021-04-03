Bakan Hulusi Akar'dan net mesaj: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son dakika yaptığı açıklamada 'Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Operasyonlarımız artan bir şiddetle devam edecek.' ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Operasyonlarımız artan bir şiddetle devam edecek." dedi.

Sincar ve Mahmur’daki terör unsurlarına ilişkin Akar, "Bir an önce etkisiz hale getirilmesi için yapılması gerekenlerin en kısa sürede yapılmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Akar, yapıcı, barışçıl, müzakereye açık tutuma rağmen Yunanistan'ın provokatif eylemlerinin devam ettiğini, gerilimi tırmandırdığını belirtti.