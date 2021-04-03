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TÜBİTAK'tan SARB-83 paylaşımı: Karşı Konulamaz Kuvvet

TÜBİTAK, yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirilen Türkiye'nin ilk 1000 LB Ardışık Delici mühimmatı olan SARB-83'e ilişkin paylaşımda bulundu.

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TÜBİTAK'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Karşı Konulamaz Kuvvet!

HABRAS Hedef Balistiği Dinamik Test Altyapısı'nda etkinliği test edilen SARB-83, güçlendirilmiş betonu delmeyi başaran Türkiye'nin ilk 1000 LB Ardışık Delici mühimmatıdır.

TÜBİTAK SARB-83 1000 LB Delici Bomba
SARB-83, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirilen, Harp Başlığı (ADHB) teknolojisine sahip, beton delici bir mühimmattır. SARB-83'ün dış geometrisi, güdüm kiti arayüzleri, kütle, kütle merkezi ve eylemsizlik özellikleri 1000 lb (415 kg) ağırlığındaki MK-83 Genel Maksat Bombası (GMB) ile benzerdir.

Ön delici harp başlığı özelliği ile termobarik patlayıcılarla kullanılabilecek yeni nesil mühimmatlardan olan SARB-83, Mağaralar, uçak pistleri, hangarlar, sığınaklar, barajlar gibi öncelikli hedeflere yönelik geliştirilmiştir.

SARB-83, 1,8 metrelik betonu delerek, içeridekileri imha edebilecek yeteneğe sahip bir uçak mühimmatıdır.

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