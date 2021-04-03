Aksaray'da altınlarını satıp kooperatif kuran kadınlar siparişlere yetişemiyor

'Tüm kapılar açıldı'

İstanbul'a iş görüşmesine gidip, kadın girişimci kooperatifi olduklarını söylediklerinde herkesin yakından ilgilendiğini belirten Aydın, ''Anadolu’dan İstanbul’a gidip kadın girişim ve üretim kooperatifi olduğumuzu söyleyince bize tüm kapılar açıldı. Bunun yanında kendi tesisatını bizim atölyeye kurarak destek olan kişiler de oldu. 2 ay önce üretime başladık. Şu an atölyemizde 15 kadın ortakla birlikte İŞKUR'un desteğiyle 10'u erkek 25 işçiye istihdam sağlamış olduk. Arkadaşlarımızdan bazıları kız meslek lisesi giyim bölümü mezunudur. Bunun yanında genç ve bu işin okulunu okumuş, moda tasarımcımız da var. Burada el ele verip, iyi bir ekip oluşturarak hem çizim ve tasarımlar yapıyoruz hem de dikiyoruz'' diye konuştu.