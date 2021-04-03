Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, 27 Mart- 2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Buna göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62'den 591,45'e, Ankara'da 184,29'dan 272,79'a İzmir'de 156,48'den 218,88'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 27 Mart-2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre;27 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu. Vaka sayısı en yüksek iller ise Samsun 678,72, İstanbul 591,45, Yalova 564,03, Çanakkale 546,77 ve Kırklareli 518,33 olarak sıralandı.

Doğu'daki iller yine en az vaka görülen kentlerimiz oldu

Haftalık verilere göre Şırnak 23,43, Hakkari 36,72, Şanlıurfa 40,70, Van 42,55 ve Bitlis 47,29 ile 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.