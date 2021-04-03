Hatayspor-Galatasaray Süper Lig maç sonucu 3-0

Milli araya Rize yenilgisiyle yaralı giden Galatasaray, Hatayspor karşısında ağır yara aldı. Sarı-kırmızılılar, Hatay'dan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve iki maç fazlasına rağmen lider Beşiktaş'ın üç puan gerisinde yer aldı.

Abone ol

Süper Lig'in 32'nci haftasında Hatayspor, Galatasaray'ı ağırladı. 21. dakikada Mame Diouf'un golüyle Hatayspor gol perdesini açtı. Galatasaray henüz bu golün şokunu atlatamamışken 29. dakikada Ruben Ribeiro şık bir golle skoru 2-0'a taşıdı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Galatasaray ikinci yarıya 4 değişiklikle başladı. Feghouli, Mostafa Mohamed, Arda Turan ve Saracchi kenara alınırken Ryan Babel, Radamel Falcao, Halil Dervişoğlu ve Martin Linnes oyuna girdi.

Galatasaray ikinci yarıda da aradığını bulamadı. Sarı-kırmızılı ekip farkı bire indirmek için üst üste ataklarla rakip kaleyi yokladı. Radamel Falcao'nun bir kafa vuruşu direğe isabet etti. Galatasaray'ın gol aradığı dakikalarda Hatayspor bulduğu kontra atağı değerlendirdi ve Mame Diouf 72. dakikada skoru 3-0'a getirdi.



Maçtan dakikalar:

79- Hatayspor'da Popov, Onyekuru'ya yaptığı sert faulün ardından kırmızı kart gördü.

72- GOOOL! Atılan uzun topta savunma arkasına sarkan Diouf, kaelci Muslera'dan sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi.

69- Galatasaray etkili geldi. Fernandes'in pasında Falcao'nun ceza yayından şutunda savunmaya çarpan top dışarı gitti.

64- Hatayspor'da Pablo, zaman geçirdiği gerekçesiyle sarı kart gördü.

59- Şanssız an! Sağ kanattan Etebo'nun ortasında Falcao'nun kafa vuruşunda top direkten dışarı çıktı.

52- Hatayspor'da Kamara ve Mesut, hakeme itiraz ettiği gerekçesiyle sarı kart gördü.

46- İkinci yarıda Galatasaray'da 4 değişiklik birden... Feghouli yerini Babel'e bıraktı. Muhammed yerini Falcao'ya bıraktı. Arda Turan yerini Halil Dervişoğlu'na bıraktı. Saracchi yerini Linnes'e bıraktı.

37- Hatayspor'da Yusuf, Feghouli'ye yapılan sert faulün ardından sarı kart gördü.

30- GOOOL! Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Traore'nin yerden ceza yayına gönderdiği topta Ribeiro'nun plase vuruşunda top ağlarla buluştu.

24- Galatasaray'da Arda Turan, Ribeiro'ya yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

21- GOOOL! Sol kanattan Mesut'un ortasında arka direkte topu önünde bulan Akintola topu kale önüne çevirdi. Diouf kale önünde topu ağlara gönderdi.

19- Sol kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.

12- Mücadelede tempo oldukça düşük.

7- Hatayspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topta Muhammed'in ceza yayından şutunda savunmaya çarpan dışarı çıktı.

1- Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Popov, Mesut, Aabid, Ribeiro, Akintola, Kamara, Traore, Diouf

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Etebo, Saracchi, Ömer, Gedson, Feghouli, Arda, Onyekuru, Mostafa Mohamed