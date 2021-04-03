Hollanda'dan AstraZeneca aşısı kararı: Kapılar kapatıldı

HOLLANDA'da, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımı tamamen durduruldu.

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Hollanda medyasında çıkan haberde, belediyelere bağlı Sağlık Hizmetleri Birliği (GGD GHOR) yetkilisi, gelen raporlardaki yan etkiler ve ölümler sebebiyle AstraZeneca aşısının kullanımının tamamen durdurulduğunu açıkladı.

AstraZeneca aşısı randevularının iptal edildiği belirtilen haberde, diğer Pfizer/BioNTech aşısının uygulanmaya devam edileceği aktarıldı. Haberde, kararın Sağlık Bakanlığı ile Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) ile görüşülerek alındığı kaydedildi.

Hollanda Sağlık Bakanlığı, dün öğleden sonra yaptığı yazılı açıklamada, ilaç yan etkileri konusunda uzman bağımsız danışma organı Lareb'in hazırladığı yeni bir rapor üzerinde hareket ettiğini duyurdu.

Lareb tarafından hazırlanan raporun, AstraZeneca aşısı olduktan sonra kan pıhtılaşması yaşayan 25 ila 65 yaşları arasındaki beş kadınla ilgili olduğu açıklandı. Yan etkilerin çoğunlukla 60 yaşın altında görüldüğü belirtildi.

Hollanda’da ülke çapında uygulanan yaklaşık 2 milyon 300 bin doz aşıdan, yaklaşık 400 binin AstraZeneca aşısı olduğu ifade edildi.