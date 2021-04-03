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Erzurum'da damadı korona diye eve almadı! Ekipler Sabiha nine için seferber oldu

ERZURUM'da damadının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için evden attığı öne sürülen 92 yaşındaki Sabiha Ulu'ya kalacak yer bulabilmek için sağlık ve polis ekipleri seferber oldu.

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Olay, saat 15.00 sıralarında, merkez Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Hastanede 1 gün önce Covid-19 testi yaptıran Semiha U.'nun sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine yakınları, tedavi için ikna edilemeyen Semiha U.'nun hastaneye götürülmesi amacıyla polisten yardım istedi.

'Taksiyle gideceğim' ısrarı
Elinde çantası ve bastonu ile sokakta yürüyen Semiha U., ihbarla bölgeye gelen polis ve sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek istendi. Ambulansa binmeyeceğini, taksi tutup, evine gideceğini söyleyen Semiha U.'ya, polis memuru, "Taksiciye bulaşırsa ne yapacaksın? Taksici öldü, diyelim; onun vebaline girebilecek misin?" dedi. Cebinden çıkardığı parasını gösteren Semiha U., sağlık ekiplerine de ambulansa binmeyip, taksiyle eve gideceğini belirtti.

Sağlıkçılardan yakınlarını aramasını isteyen Semiha U., testinin pozitif olduğu uyarısı üzerine "Oğul hiçbir şeyim yok" diyerek, yoluna devam etmek istedi.

"Kurban olayım sana"
"Benim Allah'a şükür hastalığım yok, bir şeyim yok" diyen Semiha U.'ya, polis memuru "Seni tedavi ettirmemiz lazım. Sokakta tek başına olmaz. Allah rızası için bizimle gel, kurban olayım sana" karşılığını verdi. Semiha U., kendisini görüntülemeye çalışan gazeteciye de bağırdı. 

Polis ve sağlık ekiplerinin 1,5 saat süren ikna çalışmaları üzerine Semiha U., Almanya'da yaşayan kızıyla telefon görüşmesi yaptı. Bu sırada yaşlı kadının kızıyla görüşen ambulans doktoru, sağlık durumuyla ilgili de bilgi verdi.

Kızıyla görüşünce ikna oldu
Ambulans doktoru, telefon görüşmesinde, Semiha U.'nun karantina şartları gereği eve götürülmesi gerektiğini söyledi. Kızıyla bir kere daha görüşen Semiha U., ambulansa bindi.

Damadının, koronavirüse yakalandığı için kapıya attığı iddia edilen nine, telefonla ulaşılan akrabasının olumlu yanıt vermesi üzere oraya götürüldü.

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