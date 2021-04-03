BIST 1.430
DOLAR 8,15
EURO 9,58
ALTIN 454,13

İnşaat şirketini kapatıp başladı talebe yetişemiyor! Malatya'da isteyen 3 gün bekliyor

İnşaat şirketini kapatıp başladı talebe yetişemiyor! Malatya'da isteyen 3 gün bekliyor

MALATYA'da Ali Emre, inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği firmasını kapatıp keçi çiftliği kurdu. Emre, süt siparişi taleplerine yetişemediğini söyledi.

İnşaat şirketini kapatıp başladı talebe yetişemiyor! Malatya'da isteyen 3 gün bekliyor

Akdeniz Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra Malatya'da inşaat sektöründe çalışmaya başlayan Emre, şirketini kapatarak hayvancılığa atıldı.

112
İnşaat şirketini kapatıp başladı talebe yetişemiyor! Malatya'da isteyen 3 gün bekliyor

Akçadağ ilçesinde atadan kalma arazilerini değerlendiren Emre, kendi imkanlarıyla keçi çiftliği kurup süt, peynir ve yoğurt üretimi yapmaya başladı.

212
İnşaat şirketini kapatıp başladı talebe yetişemiyor! Malatya'da isteyen 3 gün bekliyor

Ali Emre, küçükbaş hayvancılığı karlı gördüğü için bu sektöre girdiğini söyledi.

312
İnşaat şirketini kapatıp başladı talebe yetişemiyor! Malatya'da isteyen 3 gün bekliyor

Veteriner hekimle yaklaşık 1,5 yıllık fizibilite çalışması sonrasında 40 dönüm arazide sıfırdan tesis kurduklarını belirten Emre, 23 dönüme de hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için yonca ektiklerini anlattı.

412