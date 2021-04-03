İnşaat şirketini kapatıp başladı talebe yetişemiyor! Malatya'da isteyen 3 gün bekliyor
MALATYA'da Ali Emre, inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği firmasını kapatıp keçi çiftliği kurdu. Emre, süt siparişi taleplerine yetişemediğini söyledi.
Akdeniz Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra Malatya'da inşaat sektöründe çalışmaya başlayan Emre, şirketini kapatarak hayvancılığa atıldı.
Akçadağ ilçesinde atadan kalma arazilerini değerlendiren Emre, kendi imkanlarıyla keçi çiftliği kurup süt, peynir ve yoğurt üretimi yapmaya başladı.
Ali Emre, küçükbaş hayvancılığı karlı gördüğü için bu sektöre girdiğini söyledi.
Veteriner hekimle yaklaşık 1,5 yıllık fizibilite çalışması sonrasında 40 dönüm arazide sıfırdan tesis kurduklarını belirten Emre, 23 dönüme de hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için yonca ektiklerini anlattı.