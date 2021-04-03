Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan normalleşme açıklaması

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, 2021 yılı içerisinde salgının önemli ölçüde şiddetini kaybedeceğini, günlük yaşantıyı etkileyen pandeminin 2021 yılı içinde sönümlenebileceğinin ümit edildiğini ifade etti.

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CNN TÜRK'te yayınlanan 5N1K programına konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, merak edilen sorulara yanıt verdi.

"2021 yılı içerisinde sönümlenebileceğini ümit ediyoruz"

Cüneyt Özdemir'in 'Ne zaman normale döneceğiz?' sorusuna Kayıpmaz şu açıklamayı yaptı: 2021 yılında 2020 yılına göre çok daha iyi konumdayız. Artık piyasada birçok aşı uygulanabilir hale geldi. 2021 yılı içerisinde aşılamanın yaygın olarak yapılmasıyla birlikte bu salgının sönümlenebileceğini ifade ediyoruz. Elbette Kovid -19 gibi yaşantımızda bundan sonra başka bakteriler olabilir. 2021 yılı içerisinde bu salgının önemli ölçüde sönümlenebileceğini günlük yaşantıyı etkileyen pandeminin 2021 yılı içinde sönümlenebileceğini ümit ediyoruz.

Toplum bağışıklığından söz edebilmeniz için en azından toplumun yüzde 60'ının hastalananlar, hastalığı geçirenler ve aşı olanların bağışıklığı kazanmış olması gerekiyor. Piyasada olan aşıların hiçbiri yüzde yüz etkili değil. Yüzde 70'lerin üzerine çıktığında toplum bağışıklığından söz edebiliriz. Türkiye'nin aşılamadaki oranı yüksek. Risk gruplarının aşılanmasıyla başladık. İnaktif aşılar geldi Çin'den. Almanya'dan Biontech aşısı bir miktar geldi. Rusya'nın aşısıyla ilgili görüşmeler devam ediyor.



Mutasyon etkisi

Mutasyona uğraşmış virüse karşı alacağımız tedbirlerle daha önceki virüs suçlarına karşı alacağımız tedbirlerle aynı aslında. İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonunun kişiler arasında daha kolay bulaşabildiğini biliyoruz. Türkiye'de şu anda baskın suç varyant İngiliz varyantı haline gelmiş durumda. Yüzde 75 kadarı İngiliz varyantı olarak saptanıyor. Bizim yapmamız gereken temel enfeksiyon önlemlerine uymak. Mutasyona uğramış ve daha hızlı bulaşan virüse karşı tedbirli olmak. Birey olarak bizlerin yapabileceği bireysel kontrol önlemlerine uymak olacaktır.