BIST 1.430
DOLAR 8,15
EURO 9,58
ALTIN 454,13
HABER /  SPOR

İrfan Can'dan Galatasaray'a gönderme! Levent Şahin'in 'düğün' sözüne olay hamle

Hatayspor'a 3-0 kaybeden ve sahada varlığını hissettiremeyen Galatasaray'ın kara gecesinde; Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, sosyal medyadaki beğenisiyle gündeme oturdu.

Abone ol

Galatasaray, konuk olduğu Hatayspor'a 3-0'lık skorla kaybetti. Fatih Terim'in cezası nedeniyle Sarı-Kırmızılı takımın başında maça çıkan isim Yardımcı Antrenör Levent Şahin oldu. Şahin, maç öncesi yaptığı açıklamada 'düğün'e işaret etti ve şöyle dedi: İki oyuncumuzu düğün dolayısıyla koronavirüse verdik...

Eski futbolcu Yalçın Ayhan, Galatasaray’ın maçından sonra Twitter hesabından Şahin'in bu sözlerine eleştiride bulundu. Ayhan, "Alınan mağlubiyetin sorumlusu ne teknik kadro ne futbolcular ne taktik ne sistem! Hepsinin tek sebebi İrfan Can Kahveci'nin düğünü…" ifadelerini kullandı.

Ara transferde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın takıma katmak istediği ve  Sarı-lacivertli formayı seçen İrfancan Kahveci'nin hamlesi ise kısa sürede gündeme oturdu.

Geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren Kahveci, Ayhan'ın yaptığı yoruma beğeni atarak Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin'e üstü kapalı cevap verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sarı-kırmızılılar Terim'in cezalı olduğu maçlarda 39 puan kaybetti
Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan normalleşme açıklaması
Erzurum'da damadı korona diye eve almadı! Ekipler Sabiha nine için seferber oldu
Sakarya'da seyir halindeki otomobillerin önüne atladı: Ben hala ölmedim mi?
Koronavirüs salgını milyarderlere yaradı!
6 eksik var! Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı kamp kadrosu açıklandı
Meteoroloji bölge bölge uyarı yaptı! Perşembe gününe dikkat
Türkiye 3 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
Hulusi Akar: Sincar ve Mahmur'daki terör unsurları yok olacak
Yorumlar