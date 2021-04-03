İrfan Can'dan Galatasaray'a gönderme! Levent Şahin'in 'düğün' sözüne olay hamle

Hatayspor'a 3-0 kaybeden ve sahada varlığını hissettiremeyen Galatasaray'ın kara gecesinde; Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, sosyal medyadaki beğenisiyle gündeme oturdu.

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Galatasaray, konuk olduğu Hatayspor'a 3-0'lık skorla kaybetti. Fatih Terim'in cezası nedeniyle Sarı-Kırmızılı takımın başında maça çıkan isim Yardımcı Antrenör Levent Şahin oldu. Şahin, maç öncesi yaptığı açıklamada 'düğün'e işaret etti ve şöyle dedi: İki oyuncumuzu düğün dolayısıyla koronavirüse verdik...

Eski futbolcu Yalçın Ayhan, Galatasaray’ın maçından sonra Twitter hesabından Şahin'in bu sözlerine eleştiride bulundu. Ayhan, "Alınan mağlubiyetin sorumlusu ne teknik kadro ne futbolcular ne taktik ne sistem! Hepsinin tek sebebi İrfan Can Kahveci'nin düğünü…" ifadelerini kullandı.

Ara transferde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın takıma katmak istediği ve Sarı-lacivertli formayı seçen İrfancan Kahveci'nin hamlesi ise kısa sürede gündeme oturdu.

Geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren Kahveci, Ayhan'ın yaptığı yoruma beğeni atarak Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin'e üstü kapalı cevap verdi.