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HABER /  SAĞLIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin dünyadaki aşı sıralamasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada en çok aşı yapan 6'ıncı ülke olduğumuzu açıkladı. Ayrıca Koca, aşı üretmeyen ülkeler içinde 16.668.844 doz ile en çok aşı yapan ülke olduğumuzu belirtti.

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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

"En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya’dır." İfadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Koca, Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülke olduğunu belirtirken, toplam doz sayısının mesajın yayına konulduğu an itibariyle 16.668.844 olduğunu açıkladı.

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