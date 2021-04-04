İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan emekli paşaların 'Montrö bildirisi'ne sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aralarında Türker Ertürk ve Deniz Cora’nın da bulunduğu 103 emekli amiralin bildiri yayınlamasına tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

"Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz... Ya diğerleri..."