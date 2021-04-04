Emekli paşalardan milli iradeyi hedef alan skandal bildiri! Haddinizi bilin! Oturun oturduğunuz yerde...
103 emekli amiral AK Parti hükümetini ve milli iradeyi hedef alan skandal bir bildiri yayınladı. Bildiri ortalığı ayağa kaldırırken, aralarında Ergenekon ve Balyoz sanıklarının da bulunduğu emeklilere "Mezarlıkta ıslık çalan korkaklar haddinizi bilin" uyarısı yapılıp aklından darbeyi geçirenlere 'hodri meydan' denildi.
Aralarında Ergenekon ve Balyoz davası sanıkları Türker Ertürk ve Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiral, AK Parti hükümetini hedef alan bir bildiri yayınladı. Darbe çağrısı ya da tehdidi olarak görülen bildiri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. "O günler eskide kaldı" mesajları yağarken, darbe hayali kuranlara "hodri meydan" denildi. Yıllardır, içerde dışarda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekli paşalar, uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmekle suçlandı. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere, siyasilerden art arda tepkiler geliyor... İşte 103 emekli amiralin o darbe bildirisine verilen tepkilerden bazıları...
Uyduruk gündemle kaos simsarlığı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllardır, içerde dışarda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler; belli. Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka" ifadelerini kullandı.
Mezarlıkta ıslık çalan korkaklar haddinizi bilin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Mezarlıkta ıslık çalan korkaklar misali, Millet İradesini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetlerine ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar... Haddinizi bilin. Bu vesayet muhiplerinin hevesleri en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kalmış, millet olarak unutamayacakları bir ders vermiştik. Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir. Göze alabilene, hodri meydan."
Haddinizi bilin ve yerinizde oturun
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, milletin ve temsilcilerinin vesayet heveslilerine asla geçit vermeyeceğini belirterek "Haddinizi bilin ve yerinizde oturun." ifadesini kullandı. Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Bir grup müteakit askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür. Bilsinler ki aziz milletimiz ve temsilcileri bu zihniyete ve vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir. Haddinizi bilin ve yerinizde oturun."