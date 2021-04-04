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İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan skandal bildiriye destek!

103 Emekli Amiralin milli iradeyi hedef alan, Türkiye'yi ayağa kaldıran bildirisine İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan skandal destek geldi. Çıray tepki çeken paylaşımında "Altına imzamı atıyorum" dedi.

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Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin AK Parti Hükümeti, Erdoğan ve milli iradeyi hedef alan skandal bildiriye İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan destek geldi.

Skandal bildiriyi paylaşan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, ''Bir tbp. teğmen olarak altına imzamı atıyorum. 103 amiralden Montrö ve Atatürk bildirisi.'' diyerek darbe heveslilerine destek verdi. Çıray'ın paylaşımı büyük tepki çekti.

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Foto Galeri Emekli paşalardan milli iradeyi hedef alan skandal bildiri! Haddinizi bilin! Oturun oturduğunuz yerde... Galeriye Gözat
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