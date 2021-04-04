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Öğretmenler koronavirüse yakalandı! Siirt'te köy 10 gün karantinaya alındı

SİİRT'in Baykan ilçesine bağlı Günbuldu köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilik öğretmenlerin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Baykan ilçesine bağlı Günbuldu köyü 10 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Günbuldu köyü ilk ve ortaokulunda görev yapan öğretmenlerde virüs tespit edilmesi nedeniyle, korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan köyde 10 gün süreyle karantina uygulaması başlamıştır" denildi.

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