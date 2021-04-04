BIST 1.430
DOLAR 8,15
EURO 9,58
ALTIN 454,13
HABER /  GÜNCEL

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden 'Boeing 737 Max' açıklaması

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), tüm dünyada uçuş emniyeti gerekçesiyle durdurulan Boeing 737 MAX tipi uçakların Türkiye'de yeniden uçuşlara başlamasına yönelik 15 maddelik "Uçuşa Elverişlilik Direktifi" (UED) yayımladı.

Abone ol

Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan kazalar sonrası 2019 yılı mart ayında tüm dünyada uçuş yasağı getirilen Boeing 737-MAX tipi uçakların Türkiye'de seferlere başlaması için hazırlıklar sürüyor. SHGM bu tipteki uçakların yeniden hizmete  alınması öncesinde uygulanması gereken süreçleri içeren "Uçuşa Elverişlilik Direktifi"ni internet sitesinden yayımladı.

15 maddelik işlemler

Milliyet'in haberine göre; 737-MAX'ler, tasarım değişiklikleri, operasyonel ve bakım el kitabı değişiklikleri ile pilotların eğitimlerini içeren 15 maddelik işlemlerin gerçekleştirilmesiyle tekrar uçabilecek.

SHGM'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada  29 Ekim 2018'de Endonezya'da ve 10 Mart 2019'da Etiyopya'da yaşanan iki ölümlü uçak kazası sonrası Boeing B737-8 ve B737-9 MAX uçaklara ait uçuşların tüm dünyada olduğu gibi 12 Mart 2019 tarihinde Türkiye'de de durdurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada bu uçakların yeniden hizmete alınması amacıyla üretici firma  Boeing ve ABD Havacılık İdaresi'nin Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ilgili hava araçlarının hizmette olduğu ülke havacılık otoriteleri ile gerekli tedbir ve uygulanması gereken işlemlere yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, yürütülen çalışmalar neticesinde Genel Müdürlüğümüz tarafından Uçuşa Elverişlilik Direktifi  hazırlanmıştır. Bu bağlamda, anılan Uçuşa Elverişlilik Direktifi (UED)'nin uygulanması koşuluyla  ülkemiz ilgili operatörlerinde bulunan Boeing B737-8 ve B737-9 MAX tipindeki uçakların yeniden hizmete alınması Genel Müdürlüğümüzce uygun olarak değerlendirilmiştir" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Öğretmenler koronavirüse yakalandı! Siirt'te köy 10 gün karantinaya alındı
Ahmet Hakan'dan kafe ve restoran önerisi: Ramazanda açık olma hakkı tanınmalı
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan skandal bildiriye destek!
Darbe özlemcisi bildirede imzası olan Atilla Kıyat'tan ikinci tehdit! 'Utanç duyacaklar'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan emekli paşaların 'Montrö bildirisi'ne sert tepki
Çin'de yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı! 11 kişi öldü
Ünlü rallici Can Çelebi'ye ikinci uzaklaştırma! Eski sevgilisi evinden çıkamıyor
'Breaking Bad' gerçek oldu! Aile hekimi ve hastası uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı
Kırıkkale'de kumarbazlar koronavirüs de de korkmuyor! 68 bin 850 lira ceza yediler
Cuntacılığa özenen emekli amirallerden skandal bildiri! Çok sert tepki geldi
Yorumlar