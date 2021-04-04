BIST 1.430
DOLAR 8,15
EURO 9,58
ALTIN 454,13
HABER /  YEREL

Bursa'da takside yakalandı! 8. kez kısıtlamaları ihlal etmekten ceza yedi

BURSA'da ticari taksiyle yolculuk yapan şahsın yolculuğu polis uygulamasında son buldu. Şahsın 8. kez ceza yedi ortaya çıktı.

Abone ol

Türkiye genelinde 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması yüksek risk grubundaki 58 ilde Cuma saat 21:00’de başladı. Kısıtlamaların başlamasıyla ekiplerde denetimlerini sıklaştırdı. İnegöl Polisi ilçenin farklı noktalarında uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Gelen araçlar tek tek durdurularak izin belgeleri kontrol ediliyor. Belgeleri olmayanlar hakkında ise kuralları ihlal etmekten dolayı cezai işlem uygulanıyor.

Ahmet Akyollu Caddesinde gelen bir ticari aracı durduran ekipler yolcu olan S.A.’dan izin belgesi istedi. Ancak şahsın izin belgesinin olmadığını ifade etti. Ekipler izin belgesini olmayan şahıs hakkında işlem yaptı. S.A.’nın daha öncede 7 kez kısıtlamaları ihlal ettiği ve bunu 8. kez yaptığı belirlendi. Ekipler şahsı uyararak evine gönderdi.

ÖNCEKİ HABERLER
9-18 yaş arasında artış var! Çocuklarda 'mutant' corona virüs tehdidi
Kartal'da sahte belge hazırlayan şahsa operasyon
Öğretmenler koronavirüse yakalandı! Siirt'te köy 10 gün karantinaya alındı
Ahmet Hakan'dan kafe ve restoran önerisi: Ramazanda açık olma hakkı tanınmalı
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan skandal bildiriye destek!
Darbe özlemcisi bildirede imzası olan Atilla Kıyat'tan ikinci tehdit! 'Utanç duyacaklar'
Ankara'da vahşet! 7 aylık Güneş bebeği boğarak öldüren anne tutuklandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan emekli paşaların 'Montrö bildirisi'ne sert tepki
Çin'de yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı! 11 kişi öldü
Ünlü rallici Can Çelebi'ye ikinci uzaklaştırma! Eski sevgilisi evinden çıkamıyor
Yorumlar