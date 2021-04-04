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Olay yeri Adana! Cinayet şüphelisi sevgilisinin evinde saklanırken yakalandı

ADANA’da 4 yıl önce, Rıdvan Demir cinayetine karıştığı iddiasıyla aranan Yaşar İ., sevgilisinin evinde, yatak odasında saklanırken yakalandı. Evde arama yapan polis, giysi dolabına gizlenmiş hafif makineli tüfek ele geçirdi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılında Rıdvan Demir’in uzun namlulu silahla öldürüldüğü olaya karıştığı öne sürülen Yaşar İ.’nin, sevgilisi Damla E.’nin merkez Seyhan ilçesindeki evinde saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, belirlenen adrese 10 Mart'ta baskın düzenledi. Baskın sırasında polise kapıyı açan Damla E. ve yanındaki arkadaşı Muhammet B., Yaşar İ.’nin evde olmadığını söyledi.

Polis, arama kararını gösterip eve girmek isteyince Muhammet B. ve Damla E. mukavemet gösterdi. Bunun üzerine polis, Muhammet B. ve Damla E.’yi gözaltına aldı.

Elbise dolabında gizlemiş

Eve giren ekipler, şüpheli Rıdvan Demir’i, yatak odasında saklanırken yakaladı. Evde arama yapan polis, elbise dolabına gizlenmiş İsrail yapımı Uzi marka silah geçirdi. Emniyete götürülen şüphelilerden Yaşar İ., cinayeti işlemediğini öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Damla E. ile Muhammet B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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