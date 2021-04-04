Yemeksepeti'nde hack krizi! CEO Nevzat Aydın günler sonra konuştu

TÜRKİYE'nin en büyük online yemek sipariş sitesi Yemeksepeti.com'un siber saldırıya uğrayarak, hacklenmesinden sonra sitenin kurucu ve ortağı Nevzat Aydın'dan açıklama geldi.

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Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en büyük online yemek sipariş sitesi Yemeksepeti.com siber saldırıya uğrayarak, hacklenmişti. Hacklenme haberlerinin ardından Yemeksepeti konuyla ilgili açıklama yaparak kullanıcıların kişisel bilgilerinin çalındığını duyurmuştu.

Kamuoyunun merak ettiği sitenin kurucu ve ortağı Nevzat Aydın'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabında açıklama yapan Aydın, "Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm geliştirmeleri yapmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte Nevzat Aydın'ın açıklaması:

Arkadaşlar kısa süre önce yaşananlar malum. Detayları resmi hesaplarımızdan kamuoyuyla, direkt iletişim kanallarından kullanıcılarımızla tüm şeffaflığıyla paylaştık. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için ilgili kurumlarla tam iş birliği içerisinde devam ediyor süreç.

Hislerimi ifade edecek kelime bulmakta zorlanıyorum. Çok üzgünüm. 20 yıl boyunca en büyük önceliğimiz kullanıcılarımızın güvenliği ve memnuniyeti oldu, olmaya da devam edecek. Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm geliştirmeleri yapmayı sürdürüyoruz.

Her fırsatta dile getirdiğim gibi Yemeksepeti'ni bugünkü konumuna ben ve çalışan arkadaşlarım değil, sizlerden oluşan Yemeksepeti Ailesi getirdi. Dünden gereken dersleri çıkardık; çok daha inançlı ve çok daha güçlü bir şekilde Yemeksepeti'nin yarınını inşa edeceğiz.