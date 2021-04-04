Esnafa yeni destek açıklandı aylık 1.500 TL verilecek İşte başvuru şartları...

Başta yeme içme sektörü olmak üzere küçük esnafa hem hibe hem de prim destekleri devam ediyor. Küçük esnafa sağlanan hibe ve kira desteği ile ciro desteğinin başvuru süresi Nisan'a uzatılırken, şimdi de Nisan ve Mayıs ayları için lokanta ve kafelere prim ve nakit desteği geliyor. Bunun için TBMM'ye yasa teklifi de sunuldu. Takvim Gazetesi'nden Faruk Erdem merak edilenleri açıkladı.